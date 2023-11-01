Хуркач за 56 минут вышел в третий круг «мастерса» в Париже

Сегодня, 16:58
Поляк Хуберт Хуркач победил испанца Роберто Баутиста Агута в матче второго круга турнира ATP серии «мастерс» в Париже — 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 56 минут.
В третьем круге 11-й сеянный на турнире WTA-1000 встретится с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия, 8) — Франсиско Черундоло (Аргентина).
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 779 335 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Хуберт Хуркач (Польша, 11) — Роберто Баутиста Агут (Испания) — 6:3, 6:2