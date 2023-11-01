Тарпищев не считает победу Сафиуллина над Алькарасом сенсационной

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о победе россиянина Романа Сафиуллина над испанцем Карлосом Алькарасом во втором круге турнира в Париже.

«Не считаю победу над Алькарасом сенсационной. Он выиграл у него уже второй раз. Роман должен был «стрельнуть» очень давно, когда выиграл юниорский «Ролан Гаррос». К сожалению, травмы и операции не дали сделать этого раньше. Грустно тратить время, потраченное на травмы. Жалко, что они помешали его восхождению. Наверное, он мог быть в десятке как его сверстники. А талантливым он был всегда! Молодец — не сломался и добился хороших результатов. У него большой потенциал. Здесь надо похвалить тренера, он должен был поверить в ученика», — цитирует Тарпищева Sport24.

26-летний Сафиуллин впервые победил игрока топ-3. В третьем круге турнира в Париже он сыграет со своим соотечественником Кареном Хачановым. Матч пройдет 2 ноября.