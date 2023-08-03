Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 08:21

Ивашко вышел в третий круг турнира в Лос-Кабосе

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Белорусский теннисист Илья Ивашко во втором круге турнира в Лос-Кабосе обыграл хорвата Борну Гойо со счетом 5:7, 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 39 минут. На счету 29-летнего белоруса 4 эйса, 10 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнта из 15.

В третьем круге Ивашко встретится с Борной Чоричем из Хорватии.

Лос-Кабос (Мексика)

Турнир ATP Mifel Tennis Open by Telcel Oppo

Призовой фонд 852 480 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Илья Ивашко (Белоруссия, 8) — Борна Гойо (Хорватия) — 5:7, 6:2, 6:4

0
Читайте также
Марокканская футболистка первой в истории сыграла на чемпионате мира в хиджабе
«Спартак» снова бросает перчатку «Зениту». Долетит ли с третьей попытки?
Школьница умерла после отравления в детском лагере в Приамурье
МИД Польши заявил об ухудшении отношений Варшавы и Киева на фоне дипскандала
Эрдоган и Путин договорились о визите президента РФ в Турцию
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чорич и Пол вышли в третий круг турнира в Лос-Кабосе

Харри вышел в третий круг турнира в Лос-Кабосе