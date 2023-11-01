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Сегодня, 20:32

Каливод заявил, что форма Джоковича увеличивает шансы Медведева на победу в Итоговом турнире

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Александр Каливод предположил, сумеет ли российский теннисист Даниил Медведев показать свою лучшую игру в Итоговом турнире после своего раннего поражения на «мастерсе» в Париже.

«Я просто убежден, что Даниил будет крайне мотивирован на победу в Итоговом турнире в Турине. Сейчас он получил необходимое для себя время на полное восстановление и небольшой отдых. Обратите внимание на последние результаты Алькараса, текущая форма Джоковича тоже может быть поставлена под сомнение. Все это лишь увеличивает шансы Даниила на победу, помимо того, что ему, конечно же, придется и самому провести колоссальную работу над собой для более уверенного вхождения в турнир», — цитирует Каливода RT.

1 ноября Медведев уступил болгарину Григору Димитрову в матче второго круга турнира в Париже со счетом 3:6, 7:6(7:4), 6:7 (2:7). Всего в этом сезоне 27-летний россиянин завоевал пять титулов.

Итоговый турнир АТР пройдет в Турине с 12 по 19 ноября. На соревнования уже квалифицировались Медведев, Андрей Рублев, Новак Джокович, Карлос Алькарас и Янник Синнер.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1225294-kalivod-forma-dzhokovich-medvedev
Теннис
Даниил Медведев
Новак Джокович
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