Карацев проиграл на старте турнира в Тель-Авиве

27 сентября, 16:39
Российский теннисист Аслан Карацев уступил Томасу Мартину Этчеверри из Аргентины в стартовом матче турнира в Тель-Авиве.
Аргентинец одержал победу в трех сетах — 6:2, 6:7 (0:7), 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 43 минуты.
Во втором круге соревнований в Израиле Этчеверри сыграет с другим россиянином — Романом Сафиуллиным.
Тель-Авив (Израиль)
Турнир ATP Tel Aviv Watergen Open
Призовой фонд 949 475 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Аслан Карацев (Россия, 6) — 6:2, 6:7 (0:7), 6:4