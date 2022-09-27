Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

27 сентября, 16:39

Карацев проиграл на старте турнира в Тель-Авиве

Иван Шитик
Корреспондент

Российский теннисист Аслан Карацев уступил Томасу Мартину Этчеверри из Аргентины в стартовом матче турнира в Тель-Авиве.

Аргентинец одержал победу в трех сетах — 6:2, 6:7 (0:7), 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 43 минуты.

Во втором круге соревнований в Израиле Этчеверри сыграет с другим россиянином — Романом Сафиуллиным.

Тель-Авив (Израиль)

Турнир ATP Tel Aviv Watergen Open

Призовой фонд 949 475 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Аслан Карацев (Россия, 6) — 6:2, 6:7 (0:7), 6:4

Аслан Карацев
6
5
Читайте также
США и Канада велят своим хоккеистам уезжать из КХЛ. Но они никуда не собираются
Россию перевели в третий дивизион. С кем сыграет сборная в следующей Лиге наций?
Четырнадцать человек пострадали из-за детонации снаряда под Белгородом
Публицист TAC Карпентер назвал три разрушительные ошибки США
МИД Грузии обвинил Лукашенко в нарушении госграницы после посещения Абхазии
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Тарпищев заявил, что запрет на проведение сборов за рубежом российский теннис пока не затронул

Кирьос не смог попасть на корт в Мельбурне и раскритиковал Федерацию тенниса Австралии