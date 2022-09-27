Карацев проиграл на старте турнира в Тель-Авиве

Российский теннисист Аслан Карацев уступил Томасу Мартину Этчеверри из Аргентины в стартовом матче турнира в Тель-Авиве.

Аргентинец одержал победу в трех сетах — 6:2, 6:7 (0:7), 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 43 минуты.

Во втором круге соревнований в Израиле Этчеверри сыграет с другим россиянином — Романом Сафиуллиным.

Тель-Авив (Израиль)

Турнир ATP Tel Aviv Watergen Open

Призовой фонд 949 475 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Аслан Карацев (Россия, 6) — 6:2, 6:7 (0:7), 6:4