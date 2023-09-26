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Сегодня, 07:00

Хачанов — о здоровье: «Я могу тренироваться и делать больше, чем на US Open»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Россиянин Карен Хачанов поделился мнением о японце Йосихито Нисиоке, с которым сыграет в финале турнира в Чжухае (Китай).

«Его главная сила — это ноги и плоский бэкхенд. Он очень хорошо его контролирует. Это — главное оружие. Нисиока знает, как играть. Он ставит соперника в сложные положения. Он очень умный игрок», — приводит слова Хачанова сайт ATP.

Также 27-летний теннисист рассказал о своем физическом состоянии.

«Если бы вы спросили меня про последние три недели, то я прогрессировал, могу тренироваться и делать больше, чем, скажем, перед US Open или на US Open. Это просто факт. Я не был так готов, как сейчас. Был момент, когда я почувствовала, что мой теннис возвращается, но это было еще на тренировочном корте. Мне нужно было играть матчи и турниры. Это еще один процесс, через который нужно пройти», — сказал Хачанов.

Россиянин на US Open-2023 в первом круге проиграл американцу Майклу Ммо со счетом 2:6, 4:6, 2:6.

Хачанов в Чжухае претендует на свой пятый титул ATP, но первый с 2018 года. Счет в личных встречах с Нисиокой 3-1 в пользу россиянина. Финал турнира пройдет 16 сентября. Начало матча запланировано на 14.30 мск.

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Теннис
Карен Хачанов
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