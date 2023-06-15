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15 июня, 22:41

Хачанов — о снятии с турнира в Галле: «Я все еще ощущаю последствия травмы, полученной на «Ролан Гаррос»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал свое снятие с турнира ATP 500 в Галле (Германия).

«С сожалением объявляю о том, что в этом году я вынужден сняться с турнира в Галле, который является одним из моих любимых в году. К сожалению, я все еще ощущаю последствия травмы, полученной на «Ролан Гаррос». Несмотря на то, что мы с командой работали над тем, чтобы вернуться вовремя, у нас, к сожалению, не получилось успеть. Я продолжу упорно работать с командой, чтобы быть готовым к Уимблдону», — написал Хачанов в своих соцсетях.

Турнир в Галле пройдет с 19 по 25 июня 2023 года. Действующим победителем является поляк Хуберт Хуркач.

Теннис
Карен Хачанов
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