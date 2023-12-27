Касаткина счастлива возвращению Надаля: «Как его фанатка, хочу отложить слезы из-за завершения карьеры»

Сегодня, 20:35
Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала предстоящее возвращение испанца Рафаэля Надаля.
«Я уже счастлива, что он просто возвращается. Это удивительно, как он каждый раз доказывает. Все его списывают со счетов и каждый он возвращается, как птица-феникс, и что-то выигрывает. Это вообще невероятно.
Что касается перспектив, я не знаю, потому что Рафе всегда требуется какое-то время после возвращения, чтобы влиться в этот турнирный ритм, несколько подготовительных турниров. Но я слышала, что Рафа в весьма хорошей форме.
Мне кажется, что для него уже невероятная победа, что он возвращается. Он сам говорил, что он не знает, будет продолжать играть, или нет. Если у него получится показать какой-то результат в Австралии, это будет очень круто.
Потому что я, честно, как его фанатка с пеленок, хочу отложить слезы из-за момента, когда твой кумир завершает карьеру. Можно еще чуть-чуть подождать, я не тороплюсь (смеется).
Могу ли я сказать ему это лично? Мы знакомы, конечно.Но у меня все еще ощущение, что это мой кумир детства. Все еще небольшая дрожь, когда его вижу где-то (смеется). Я бы, наверное, подошла. Потому что, наверное, пожалела бы, если бы упустила такой шанс», – сказала Касаткина на подкасте «Что там в туре?».