Касаткина счастлива возвращению Надаля: «Как его фанатка, хочу отложить слезы из-за завершения карьеры»

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала предстоящее возвращение испанца Рафаэля Надаля.

«Я уже счастлива, что он просто возвращается. Это удивительно, как он каждый раз доказывает. Все его списывают со счетов и каждый он возвращается, как птица-феникс, и что-то выигрывает. Это вообще невероятно.

Что касается перспектив, я не знаю, потому что Рафе всегда требуется какое-то время после возвращения, чтобы влиться в этот турнирный ритм, несколько подготовительных турниров. Но я слышала, что Рафа в весьма хорошей форме.

Мне кажется, что для него уже невероятная победа, что он возвращается. Он сам говорил, что он не знает, будет продолжать играть, или нет. Если у него получится показать какой-то результат в Австралии, это будет очень круто.

Потому что я, честно, как его фанатка с пеленок, хочу отложить слезы из-за момента, когда твой кумир завершает карьеру. Можно еще чуть-чуть подождать, я не тороплюсь (смеется).

Могу ли я сказать ему это лично? Мы знакомы, конечно.Но у меня все еще ощущение, что это мой кумир детства. Все еще небольшая дрожь, когда его вижу где-то (смеется). Я бы, наверное, подошла. Потому что, наверное, пожалела бы, если бы упустила такой шанс», – сказала Касаткина на подкасте «Что там в туре?».