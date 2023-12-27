Тарпищев считает Медведева лучшим российским спортсменом года

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что теннисист Даниил Медведев по всем объективным показателям является лучшим спортсменом России 2023 года.

«Я не могу понять, по какому показателю он не проходит? Реально. Он выиграл пять турниров и стал третьим в таком виде спорта, как теннис, где играют 211 стран, который по всем параметрам уступает только футболу. Поэтому я и рядом не вижу спортсмена, который мог бы быть лучше», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В сезоне 2023 года Медведев выиграл 5 турниров ATP: в Роттердаме, Дохе, Дубае, Майами и Риме. Всего он одержал 66 побед. На итоговом чемпионате ATP 27-летний россиянин дошел до полуфинала, уступив итальянцу Яннику Синнеру (3:6, 7:6, 1:6). На данный момент Медведев располагается на 3-й строчке мирового рейтинга.