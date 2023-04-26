Бублик сыграет с Руне во втором круге «Мастерса» в Мадриде

Казахстанец Александр Бублик обыграл колумбийца Даниэля-Элаи Галана в первом круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде — 7:6 (17:15), 6:7 (4:7), 6:4. Матч длился 2 часа 53 минуты. Первый сет матча длился 1 час 9 минут, за это время теннисисты сделали 12 сет-пойнтов на двоих. Во втором круге Бублик сыграет с датчанином Хольгером Руне. Мадрид (Испания) Турнир ATP Mutua Madrid Open Призовой фонд 7 705 780 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Первый круг Александр Бублик (Казахстан) — Даниэль-Элаи Галан (Колумбия) — 7:6 (17:15), 6:7 (4:7), 6:4