Бублик сыграет с Руне во втором круге «Мастерса» в Мадриде

Сегодня, 18:13
Казахстанец Александр Бублик обыграл колумбийца Даниэля-Элаи Галана в первом круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде — 7:6 (17:15), 6:7 (4:7), 6:4. Матч длился 2 часа 53 минуты.
Первый сет матча длился 1 час 9 минут, за это время теннисисты сделали 12 сет-пойнтов на двоих.
Во втором круге Бублик сыграет с датчанином Хольгером Руне.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 705 780 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Александр Бублик (Казахстан) — Даниэль-Элаи Галан (Колумбия) — 7:6 (17:15), 6:7 (4:7), 6:4