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Сегодня, 18:13

Бублик сыграет с Руне во втором круге «Мастерса» в Мадриде

Руслан Минаев
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Казахстанец Александр Бублик обыграл колумбийца Даниэля-Элаи Галана в первом круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде — 7:6 (17:15), 6:7 (4:7), 6:4. Матч длился 2 часа 53 минуты.

Первый сет матча длился 1 час 9 минут, за это время теннисисты сделали 12 сет-пойнтов на двоих.

Во втором круге Бублик сыграет с датчанином Хольгером Руне.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Бублик (Казахстан) — Даниэль-Элаи Галан (Колумбия) — 7:6 (17:15), 6:7 (4:7), 6:4

Теннис
Александр Бублик
0
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