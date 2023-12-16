Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 14:26

Кирьос: «У Кузмы контракт с «Вашингтоном» на 100 миллионов долларов. Федерер почти столько заработал призовых за карьеру»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о зарплатах игроков в НБА, сравнив их с заработком теннисистов.

«Не понимаю, как такой умеренно талантливый игрок НБА, как Кайл Кузма из «Вашингтона», мог подписать этим летом четырехлетний контракт на 100 миллионов долларов. Это почти столько же, сколько Роджер Федерер заработал призовых за всю свою карьеру (130 миллионов долларов). Он даже не входит в топ-50 игроков НБА», — цитирует Кирьоса Sports Illustrated.

28-летний Кузма занимает 55-е место в списке самых высокооплачиваемых игроков НБА.

Кирьос является победителем одного турнира «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2022), а также победителем 11 турниров ATP.

Источник: https://www.si.com/nba/wizards/news/australian-tennis-star-nick-kyrgios-takes-shot-at-washington-wizards-kyle-kuzma
Баскетбол
Теннис
Ник Кирьос
1
Обсудить
Читайте также
Фигуристка Трусова сыграла в хоккей против экс-футболистов «Локомотива»
Бой соперников Фьюри, ветеран бокса против русского кулачника. Что будет на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Умер эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области
Стал известен список участников «Команды Путина»
Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Маррей рассказал, кто был его любимым спортсменом в детстве