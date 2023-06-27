Котов вышел в четвертьфинал турнира в Мальорке

Российский теннисист Павел Котов обыграл испанца Алехандро Давидовича Фокину во втором круге турнира в Мальорке.

Матч завершился со счетом 2:6, 6:3, 6:4. Спортсмены провели на корте 2 часа 8 минут. Россиянин играет на турнире в статусе лаки-лузера, а испанец был вторым сеянным.

116-я ракетка мира Котов 8 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету 34-й ракетки мира Фокины 5 эйсов, 3 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

В 1/4 финала турнира 28-летний россиянин сыграет с Ллойдом Харрисом (ЮАР). Котов вышел в свой второй четвертьфинал на турнирах ATP в карьере.

Мальорка (Испания)

Турнир ATP Mallorca Championships

Призовой фонд 915 630 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Павел Котов (Россия, LL) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 2) — 2:6, 6:3, 6:4