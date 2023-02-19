Медведев прокомментировал победу над Синнером в финале турнира в Роттердаме

11-я ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал победу над итальянцем Янником Синнером в финале турнира в Роттердаме.

«Во-первых, хочу поздравить Янника и его команду за хорошую неделю здесь. Вы, ребята, действительно плодотворно работаете. Думаю, у тебя еще впереди много лет, чтобы выиграть этот турнир, а также ТБШ. Так что я был рад играть против тебя в финале.

Хочу поблагодарить свою команду. Спасибо, что сделали эту неделю особенной. Жиль, нужно продолжать. Спасибо также всем, кто смотрел. Конечно, моей жене, моей дочке Алисе. Также спасибо всем членам команды, кто со мной несмотря на позитивные или негативные моменты. Мы всегда растем. Я всегда рад возвращаться, но последние два раза, когда я сюда возвращался, были ужасными. Я рад изменить это в этом году», — сказал Медведев на церемонии награждения.

27-летний россиянин выиграл 16-й титул ATP в карьере.