Медведев, Рублев и Звонарева претендуют на награду лучшим теннисистам года в России

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал главных претендентов на звание лучших теннисистов года в России.

«Премия пройдет 23 декабря в Москве в [гостинице] «Марриотт». Главные претенденты на звание теннисиста года — Медведев и Рублев, теннисистки года — Звонарева», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Даниил Медведев в этом сезоне одержал 64 победы и потерпел 16 поражений. На его счету победы на 5 турнирах ATP. Андрей Рублев в этом сезоне одержал 56 побед и потерпел 26 поражений. На его счету победы на 2 турнирах ATP.

У Веры Звонаревой 38 побед и 18 поражений в парах. Россиянка одержала победу на 4 турнирах WTA.