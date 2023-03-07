Медведев считает, что у Алькараса больше всего шансов среди нынешних игроков повторить успех «Большой тройки»

Российский теннисист Даниил Медведев считает, что у испанца Карлоса Алькараса есть все шансы повторить успех «Большой тройки».

«Да, я должен сказать, что Алькарас — лучший кандидат, потому что он был самой молодой первой ракеткой мира в истории тенниса. У нас есть такие парни, как Новак [Джокович], Рафа [Надаль], Роджер [Федерер], и он побил рекорд, когда казалось, что больше нет рекордов, которые можно было бы превзойти. Я наблюдал за ним в Буэнос-Айресе. То, как он бьет по мячу, — чистый талант. Вы не можете натренировать это. Сила у него — нечто врожденное. Алькарас может выиграть многое. Но, как мы видели, иногда он тоже проигрывает. Он может получить травму. Никогда не знаешь, как сложится карьера», — приводит Tennis World слова Медведева.

Прошлый сезон Алькарас завершил в статусе первой ракетки мира. Сейчас он занимает вторую строчку в рейтинге АТР.