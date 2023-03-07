Тарпищев объяснил, почему Давыденко так и не выиграл ни одного «Большого Шлема»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, почему россиянин Николай Давыденко не смог выиграть ни один турнир «Большого шлема».

«Очень был быстрый, но не выносливый. Поэтому в трехсетовых матчах выигрывал и пять лет подряд в пятерке был, но не брал ни одного «Шлема», так как там пятисетовый формат. Это предполагает другую функциональную подготовку и выносливость. А это воспитывается только до 16 лет. Пропустил этот период — и все. А быстрота воспитывается только до 12 лет. Если ты ребенка перегружаешь, то он быстрым не будет, а небыстрый в теннис не играет. Это тонкая вещь, которую тренер должен знать», — приводит «Чемпионат» слова Тарпищева.

Давыденко является бывшей третьей ракеткой мира. На его счету 21 выигранный турнир АТР в одиночном разряде.