Тарпищев объяснил, почему Давыденко так и не выиграл ни одного «Большого Шлема»

Сегодня, 13:05
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, почему россиянин Николай Давыденко не смог выиграть ни один турнир «Большого шлема».
«Очень был быстрый, но не выносливый. Поэтому в трехсетовых матчах выигрывал и пять лет подряд в пятерке был, но не брал ни одного «Шлема», так как там пятисетовый формат. Это предполагает другую функциональную подготовку и выносливость. А это воспитывается только до 16 лет. Пропустил этот период — и все. А быстрота воспитывается только до 12 лет. Если ты ребенка перегружаешь, то он быстрым не будет, а небыстрый в теннис не играет. Это тонкая вещь, которую тренер должен знать», — приводит «Чемпионат» слова Тарпищева.
Давыденко является бывшей третьей ракеткой мира. На его счету 21 выигранный турнир АТР в одиночном разряде.