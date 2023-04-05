На турнире в Марракеше с кортов смыло грунт, матчи отложены

Матчи на турнире в Марракеше в среду не могут начаться из-за проблем с кортом, сообщает Puntodebreak.

По данным источника, сильный дождь смыл грунт с площадок. Сами игроки, такие как, Дэн Эванс, отказываются выходить на корт для участия в соревнованиях. Они считают, что двигаться на таком покрытии слишком опасно для здоровья.

Сегодня на центральном корте матчей не будет, теннисистов распределят по другим кортам.

Отметим, что 4 апреля матч россиянина Алексея Ватутина с Бенжаменом Бонз в первом круге турнира был прерван при счете 3:6, 0:1.