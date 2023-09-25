Надаль рассказал, что много работает над восстановлением после травмы на Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о своем здоровье, после растяжения подвздошно-поясничной мышцы левой ноги во время Australian Open — 2023.

«Мне нравится быть осторожным. Говорят, что все прошло хорошо, но, в общем, мы через многое прошли. Реальность такова, что мне нравится быть осторожным и ждать, когда будут соблюдены сроки, и все будет хорошо, я буду таким, каким я мог быть раньше. На данный момент кажется, что все прошло хорошо, но это была серьезная операция, и правда в том, что нам нужно быть немного терпеливее. Я иду медленно, выполняя день за днем то, что положено. Каждый день с командой, мало занимаюсь теннисом, но много работаю в тренажерном зале и над восстановлением, уже долгое время делаю двойные занятия. Утром больше работы на корте, а после обеда — аэробная работа. В итоге это время усилий, часто не приносящих быстрых результатов. Я знаю, как это работает. Но я надеюсь, что через два месяца все кардинально изменится и у меня будет возможность подготовиться к следующему году так, как мне хотелось бы», — приводит слова Надаля AS.

Он также заявил, что возможность хоро тренироваться и быть в хорошей форме — ежедневная мотивация.

«Неважно, сколько тебе лет. Даже если знаешь, что с возрастом теряешь многое, что логично по понятным возрастным причинам, приходится прибавлять. Для меня совершенствоваться — это значит хотеть знать, что мне нужно для того, чтобы быть конкурентоспособным, и стараться усилить те вещи, которые могут помочь мне быть конкурентоспособным. Я также должен принимать правильные решения в отношении своей игры, пока мое физическое состояние позволяет, чтобы пытаться развиваться», — добавил Надаль.

Испанец не принимал участие в турнирах с момента получения травмы на Australian Open-2023. В начале июня он перенес операцию на подвздошно-поясничной мышце левой ноги.

37-летний Надаль за свою карьеру одержал 22 победы в турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. Кроме того, он рекордные 14 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции.