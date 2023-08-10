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Сегодня, 17:35

Петрова назвала Алькараса самым сильным теннисистом мира

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова назвала три качества испанца Карлоса Алькараса, благодаря которым он выиграл Уимблдон-2023, одолев в финале Новака Джоковича.

«Во-первых, молодость. Во-вторых, он фанат своего дела, — видно, что пытается подражать Рафаэлю Надалю. Надаль берет ребят в свою команду, играет с ними спарринги и наверняка чем-то помогает Алькарасу. В-третьих, у Алькараса сумасшедшая физика, «футбольные» ноги. Он очень быстрый и резкий. Это полностью сформированный игрок: физика, хорошие передвижения, очень резкие удары. Я считаю, что на данный момент физически сильнее Алькараса нет никого в туре», — приводит слова Петровой «Газета.Ru».

Карлос Алькарас и&nbsp;Маркета Вондроушова. Почему Уимблдон выиграли Алькарас и Вондроушова? Колонка Екатерины Макаровой
Источник: Газета.Ru
Теннис
Уимблдон
Карлос Алькарас
Надежда Петрова
Новак Джокович
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