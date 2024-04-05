Рууд вышел в полуфинал турнира в Эшториле

5 апреля, 22:31
Норвежец Каспер Рууд победил венгра Мартона Фучовича в 1/4 финала грунтового турнира серии ATP 250 в Эшториле (Португалия) — 6:3, 6:2.
Матч длился 1 час 8 минут.
В полуфинале Рууд сыграет с испанцем Педро Мартинесом, который победил француза Ришара Гаске — 6:4, 6:4.
Эшторил (Португалия)
Турнир ATP Millennium Estoril Open
Призовой фонд 579 320 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Каспер Рууд (Норвегия, 1) — Мартон Фучович (Венгрия) — 6:3, 6:2
Педро Мартинес (Испания) — Ришар Гаске (Франция, LL) — 6:4, 6:4