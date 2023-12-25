Отец Карацева: «Если Аслан захотел расстаться с Яцыком, значит, это правильно»

Казбек Карацев, отец российского теннисиста Аслана Карацева, высказался о решении сына прекратить сотрудничество с тренером Егором Яцыком.

«Я не интересовался у Аслана, почему он расстался с тренером. Даже не знаю, что случилось. Я доверяю его мнению. Если он так хочет, значит, это правильно. Просто так с тренером не расходятся, значит, что-то не так. Его результаты не зависят от того, работает он с Яцыком или нет. У него многое зависит от психологического состояния. Я ему предлагаю взять психолога сейчас. Игра у него есть еще с детства. Он тренировался в Германии, Испании», — цитирует Карацева-старшего Metaratings.ru.

30-летний Карацев является серебряным призером Олимпийских игр 2020 года в миксте, победителем четырех турниров ATP. Также он становился обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP в составе сборной России. На данный момент россиянин занимает 35-е место в мировом рейтинге.