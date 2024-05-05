Рублев о победе в Мадриде: «Этим трофеем я горжусь больше всего»

Россиянин Андрей Рублев поделился эмоциями после победы в финале турнира серии ATP 1000 в Мадриде.

В матче за титул 8-я ракетка мира победил канадца Феликса Оже-Альяссима (4:6, 7:5, 7:5).

«У меня нет слов. Если бы вы знали, через что я прошел за последние 9 дней, вы бы ни за что не поверили, что я выиграю этот трофей (речь о высокой температуре. — Прим. «СЭ»). Я безумно счастлив. Эта неделя изменила все, потому что теперь уже не вспомнишь, что всю прошлую неделю я проигрывал в первых раундах.

Мое почтение врачам. Они проделывали сложные процедуры, чтобы я хотя бы имел возможность выйти на игру.

Я бы сказал, что этим трофеем я горжусь больше всего в моей карьере. Я был почти мертв изо дня в день. Я не спал по ночам. Последние три-четыре дня я вообще не спал», — сказал Рублев после игры.

26-летний россиянин выиграл второй «мастерс» в карьере, ранее он победил в Монте-Карло в 2023-м. Также он пять раз становился победителем на турнирах ATP-500 и девять раз — на турнирах ATP-250. Всего на счету россиянина 16 титулов и 25 финалов на турнирах ATP.