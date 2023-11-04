Рублев - Джокович: время начала матча и где смотреть трансляцию

Рублев встретится с Джоковичем в полуфинале «Мастерса» в Париже 4 ноября

Россиянин Андрей Рублев встретится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Париже 4 ноября, в субботу. Ориентировочное время начала — 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. В России официальной трансляции не будет. Посмотреть матч Рублев — Джокович можно бесплатно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

По ходу турнира во Франции пятая ракетка мира был сильнее японца Йосихито Нисиоку (6:4, 6:3), голландца Ботика ван де Зандсхулпа (6:3, 6:3) и австралийца Алекса де Минаура (4:6, 6:3, 6:1).

Представитель Сербии по сетке турнира прошел аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (6:3, 6:2), голландца Таллона Грикспора (4:6, 7:6, 6:4) и датчанина Хольгера Руне (7:5, 6:7, 6:4).

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