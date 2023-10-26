Рублев обыграл Арнальди во втором круге турнира в Вене

26 октября, 14:30
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл итальянца Маттео Арнальди во втором круге турнира в Вене — 7:5, 6:3.
Игра продолжалась 1 час 27 минут.
Рублев сделал 6 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 9. На счету итальянца 4 подачи навылет, 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
Следующим соперником россиянина станет немец Александр Зверев.
Кроме того, Рублев квалифицировался на Итоговый турнир ATP-2023, который пройдет в Турине (Италия) с 12 по 19 ноября.
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 2 409 835 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Рублев (Россия, 3) — Маттео Арнальди (Италия) — 7:5, 6:3