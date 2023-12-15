Рублев: «Предложение Кирьоса о психологической поддержке заставило меня улыбнуться»

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, что работает над управлением гневом со своим тренером.

«Я работаю над этим каждый день. В жизни есть много вещей, которые нас раздражают и очень злят. Можно попрактиковаться в том, как сохранять спокойствие, когда хочется все взорвать. Еще мой тренер берет уроки по психологии», — приводит Tennis 365 слова Рублева.

Также россиянин высказался о предложении австралийца Ника Кирьоса, который заявил, что готов помочь ему в психологическом плане.

«Да, Кирьос предложил помощь, и это заставило меня улыбнуться. Ник — очень талантливый игрок, один из самых талантливых в нашем виде спорта. Он нужен нам в туре, потому что привносит много положительных моментов в теннис», — добавил спортсмен.

26-летний Рублев располагается на пятой позиции в мировом рейтинге. В этом сезоне он одержал 56 побед и потерпел 26 поражений. Всего на счету российского теннисиста 14 титулов АТР в одиночном разряде.