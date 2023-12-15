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Сегодня, 18:27

Теннисист Медведев стал самым упоминаемым российским спортсменом в 2023 году

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Даниил Медведев возглавил рейтинг самых упоминаемых в отечественных СМИ российских спортсменов в 2023 году, сообщает компания «Медиалогия».

Его медиаиндекс составил 1,148 миллиона упоминаний в СМИ. На втором месте — футболист «Локомотива» Артем Дзюба (1,142 миллиона), третье место занимает форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (1,126).

В топ-5 также вошли чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (717 тысяч) и полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян (698 тысяч).

Рейтинг составлен компанией «Медиалогия» за период с 1 января по 14 декабря 2023 года на основе более 88 тысяч влиятельных источников — ТВ, радио, газет, журналов, информационных агентств, интернет-СМИ.

В 2023 году Медведев выиграл 5 турниров ATP, в том числе стал чемпионом «мастерсов» в Майами и Риме, и вышел в финал US Open.

Источник: Медиалогия
Александр Овечкин
Арсен Захарян
Артем Дзюба
Даниил Медведев
Ислам Махачев
5
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