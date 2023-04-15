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Сегодня, 19:01

Рублев вышел в финал «Мастерса» в Монте-Карло

Ана Горшкова
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Андрей Рублев обыграл американца Тэйлора Фритца в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло.

Матч завершился со счетом 5:7, 6:1, 6:3. Тенниситы провели на корте 2 часа 7 минуты. Встреча прерывалась из-за дождя.

6-я ракетка мира Рублев 2 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 21. На счету 10-й ракетки мира Фритца 5 эйсов, 6 двойных и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

25-летний россиянин в третий раз добрался до финала «Мастерса». В 2021 году в Монте-Карло он уступил Стефаносу Циципасу, а в Цинциннати — Александру Звереву.

В финале Рублев сыграет с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Хольгер Руне (Дания).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Андрей Рублев (Россия, 5) — Тэйлор Фритц (США, 8) — 5:7, 6:1, 6:3

Теннис
Андрей Рублев
Тэйлор Фритц
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