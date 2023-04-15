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Сегодня, 20:05

Рублев — о матче против Фритца: «Было психологически тяжело играть против него»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский теннисист Андрей Рублев высказался о своей победе в полуфинальном матче турнира в Монте-Карло против Тейлора Фритца (5:7, 6:1, 6:3).

«Играть было очень тяжело, особенно против Тейлора. Я проигрывал последние три матча против него, в том числе, в 2022 году в Индиан-Уэллсе в полуфинале. Было тяжело психологически играть против него, потому что я думал, будет ли у меня шанс. Я очень хорошо начал, потом у нас был перерыв, а затем он сломал меня, но я знал, что у меня будут шансы. В конце концов, мы провели отличный матч, и я доволен победой», — сказал Рублев в интервью ATP Tour.

В финале Рублев сыграет с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Хольгер Руне (Дания).

Теннис
Андрей Рублев
Тэйлор Фритц
0
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