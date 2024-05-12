Руне вышел в третий круг турнира в Риме

Норвежский теннисист Хольгер Руне во втором круге турнира в Риме обыграл итальянца Луку Нарди со счетом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. На счету 21-летнего норвежца эйс, двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 4. В третьем круне Руне встретится с аргентинцем Себастьяном Баэсом. Рим (Италия) Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia Призовой фонд 7 877 020 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Второй круг Хольгер Руне (Дания, 10) — Лука Нарди (Италия) — 6:4, 6:4