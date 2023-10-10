Рууд не смог выйти в четвертьфинал «мастерса» в Шанхае

Норвежский теннисист Каспер Рууд проиграл венгру Фабиану Марожану в четвертом круге «мастерса» в Шанхае.

Матч завершился со счетом 7:6 (7:3), 3:6, 6:4 в пользу Марожана. Спортсмены провели на корте 2 часа 40 минут.

9-я ракетка мира Рууд 14 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. На счету 91-й ракетки мира Марожана 6 эйсов, 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 14.

24-летний венгр одержал вторую победу над игроком из топ-10 и впервые вышел в четвертьфинал турнира ATP. Следующим его соперником станет победитель матча Хуберт Хуркач (Польша, 16) — Чжан Чжичжэнь (Китай).

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Фабиан Марожан (Венгрия) — Каспер Рууд (Норвегия, 8) — 7:6 (7:3), 3:6, 6:4