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Сегодня, 00:31

Сафиуллин обыграл Алькараса на турнире в Париже

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский теннисист Роман Сафиуллин одержал победу во втором круге турнира в Париже. В двух сетах он выиграл у испанца Карлоса Алькараса — 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 39 минут. На счету 26-летнего россиянина 1 подача навылет, 4 двойные ошибки и 4 из 8 реализованных брейк-пойнта. 20-летний испанец допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Роман Сафиуллин (Россия, Q) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 6:3, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/paris/2023/
Теннис
Карлос Алькарас
Роман Сафиуллин
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