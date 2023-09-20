Сафиуллин обыграл Накашиму на старте турнира в Чэнду

Российский теннисист Роман Сафиуллин победил китайца Брэндона Накашиму в первом круге турнира ATP 250 в Чэнду.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 29 минут.

55-я ракетка мира Сафиуллин 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету 81-й ракетки мира Накашимы 9 эйсов, 1 двойная и ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге Сафиуллин встретится с Даниэлем Эвансом (Великобритания).

Чэнду (Китай)

Турнир ATP Chengdu Open

Призовой фонд 1 152 805 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Роман Сафиуллин — Брэндон Накашима — 6:4, 6:4