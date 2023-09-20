Надаль признался, что хотел бы поработать тренером после окончания теннисной карьеры

Испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил на вопрос, видит ли он себя в роли тренера после окончания карьеры теннисиста.

«Почему бы и нет? Но я думаю, что это не станет основной частью моей жизни. Может быть, несколько недель я с кем-нибудь поработаю, почему бы попробовать... Я пришел из тенниса и спорта в целом, и спорт всегда будет частью моей жизни», — приводит Tennis Up to Date слова Надаля.

Испанец не принимал участие в турнирах с момента получения травмы на Australian Open-2023. В начале июня он перенес операцию на подвздошно-поясничной мышце левой ноги.

37-летний Надаль является победителем 22 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Всего за карьеру он выиграл 92 титула в одиночном разряде.