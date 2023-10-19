Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 17:01

Сафиуллин проиграл Маннарино во втором круге турнира в Стокгольме

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Россиянин Роман Сафиуллин проиграл французу Адриану Маннарино во втором круге турнира в Стокгольме (Швеция) — 4:6, 4:6. Матч длился 1 час 32 минуты.

Сафиуллин за игру сделал 3 эйса, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 2 из 2 брейк-пойнтов. У Маннарино — 3 эйса, 3 двойные ошибки и 4 из 6 реализованных брейк-пойнтов.

В четвертьфинале 24-я ракетка мира сыграет с победителем матча Гаэль Монфис (Франция) — Филип Мисолич (Австрия).

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP BNP Paribas Nordic Open

Призовой фонд 673 630 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Адриан Маннарино (Франция, 2) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:4, 6:4

Теннис
Адриан Маннарино
Роман Сафиуллин
3
Обсудить
Читайте также
«Наша цель — победа на Олимпиаде-2028». Жесткие заявления лидеров российского спорта
«Грубая расистская, этническая дискриминация». Владимир Путин — о действиях МОК
Двойное убийство в семье Стаса Намина: что известно
В США заявили о создании российскими военными трех котлов для ВСУ
Подозреваемый в убийстве сына и тещи музыканта Намина признал вину
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывшая первая ракетка мира Беккер стал тренером Руне

Шевченко и Бублик за 51 минуту вылетели из парного турнира в Антверпене