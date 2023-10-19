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Сегодня, 17:17

Шевченко и Бублик за 51 минуту вылетели из парного турнира в Антверпене

Руслан Минаев
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Россиянин Александр Шевченко и представитель Казахстана Александр Бублик вылетели из парного турнира в Антверпене (Бельгия).

Дуэт проиграл в четвертьфинале Ллойду Гласспулу/Юго Нису (Великобритания/Монако, 3) со счетом 3:6, 3:6. Матч длился 51 минуту.

В полуфинале Гласспул и Нис сыграют с дуэтом Ариэль Беар/Адам Павлашек (Уругвай/Чехия).

Антверпен (Бельгия)

Турнир ATP European Open

Призовой фонд 673 630 евро

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Ллойд Гласспул/Юго Нис (Великобритания/Монако, 3) — Александр Бублик/Александр Шевченко (Казахстан/Россия) — 6:3, 6:3

Теннис
Александр Бублик
Александр Шевченко
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