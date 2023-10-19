Шевченко и Бублик за 51 минуту вылетели из парного турнира в Антверпене

Россиянин Александр Шевченко и представитель Казахстана Александр Бублик вылетели из парного турнира в Антверпене (Бельгия). Дуэт проиграл в четвертьфинале Ллойду Гласспулу/Юго Нису (Великобритания/Монако, 3) со счетом 3:6, 3:6. Матч длился 51 минуту. В полуфинале Гласспул и Нис сыграют с дуэтом Ариэль Беар/Адам Павлашек (Уругвай/Чехия). Антверпен (Бельгия) Турнир ATP European Open Призовой фонд 673 630 евро Закрытые корты, хард Парный разряд Четвертьфинал Ллойд Гласспул/Юго Нис (Великобритания/Монако, 3) — Александр Бублик/Александр Шевченко (Казахстан/Россия) — 6:3, 6:3