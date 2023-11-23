Самсонова назвала свой лучший матч и турнир в 2023 году

Первая ракетка России Людмила Самсонова в интервью «СЭ» назвала 2023 год лучшим в своей карьере.

— У вас персональный рекорд по победам в сезоне — 34 (в прошлом году было 29). При этом добраться до титулов (в личном разряде), к сожалению, не получилось. Какой год вы считаете более успешным: этот или прошлый с тремя трофеями?

— Определенно этот год пока лучший в моей карьере. Все-таки я закончила его выше в рейтинге (в 2022-м финишировала на 20-м месте. — Прим. «СЭ»). К тому же у меня получилось выйти в два крупнейших финала.

— Какой турнир можно назвать самым запоминающимся в 2023 году? Возможно, Пекин, где вы вытащили несколько сложнейших матчей, или Монреаль, где пришлось дважды играть по два матча в день?

— Выделю Пекин. Он остался в моем сердце. Помимо того, что я провела отличную игровую неделю, условия, организация и местные люди произвели на меня неизгладимое впечатление. До сих пор с теплотой вспоминаю свою поездку в столицу Китая.

— Какой бы свой матч вы выделили в этом году со знаком плюс?

— Хорошо помню матч с Петрой Квитовой в Пекине. Я выложилась тогда на сто процентов, победив в двух сетах.

— А какой матч хотелось бы больше всего переиграть, не считая финала с Джессикой Пегулой?

— Я бы хотела переиграть полуфинал с Кори Гауфф в Вашингтоне. Думаю, при немного ином подходе смогла бы создать ей больше проблем.

Уроженка Оленегорска финишировала на 16-м месте рейтинга WTA в 2023 году.