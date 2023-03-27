Селиваненко оценил перспективы Медведева на турнире в Майами

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился мнением о выступлении российского теннисиста Даниила Медведева на турнире в Майами.

«Понятия «легкая» и «сложная» сетка существуют только на бумаге. В нынешнем туре АТР любой теннисист может обыграть любого. Поэтому все зависит только от самого Медведева. От того, сумеет ли он сохранить ту форму и свежесть, которые демонстрировал на протяжении нескольких последних недель.

Относительно того, что Даниил из-за отказа соперника не сыграл в матче третьего круга, то это не имеет никакого значения. Это лишь один мелкий фактор. А в современном теннисе успех в матче зависит от сочетания множества таких составляющих. И пытаться разобраться, в какой степени на результат влияет каждая из них, бессмысленно", — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

В нынешнем сезоне 27-летний Медведев одержал 25 побед при 3 поражениях в одиночном разряде, выиграл три турнира и заработал 2 миллиона долларов. В 1/8 финала турнира в Майами россиянин встретится с победителем матча Кентен Алис (Франция) — Маккензи Мадональд (США).