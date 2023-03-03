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Сегодня, 15:07

Селиваненко оценил шансы Рублева в матче со Зверевым в полуфинале турнира в Дубае

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России, член совета директоров ITF Алексей Селиваненко проанализировал расстановку сил накануне матча российского теннисиста Андрея Рублева с представляющим Германию Александром Зверевым в полуфинале турнира в Дубае.

«У Рублева со Зверевым своя история взаимоотношений ещё с юниорских времен. Каждый из них сейчас имеет максимальную мотивацию. Андрей после относительно неровного начала года в Австралии набирает ход. То, как он выступает в Дубае, вселяет оптимизм. В четвертьфинальной встрече с ван де Зандсхюлпом было видно, что Рублев поймал свою игру, за исключением небольшого периода в конце второго сета. У Зверева тоже есть все стимулы, чтобы возвращаться в число претендентов на лидерство в рейтинге АТР. Поэтому, думаю, что борьба будет интересная. У каждого из соперников есть свой стиль и свои болельщики. Мы должны увидеть отличный теннис. Предыдущие матчи остались за Александром. Но если Андрей будет действовать, как в четвертьфинале, то ему по силам победить», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Матч Рублев — Зверев пройдет 3 марта.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10693247-selivanenko-ocenil-shansy-rubleva-v-matche-so-zverevym-v-polufinale-turnira-v-dubae.html
Теннис
Андрей Рублев
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