Селиваненко о матче Рублева и Хачанова: «Боевой поединок двух друзей, в котором Андрей оказался сильнее»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал «СЭ» победу Андрея Рублева над Кареном Хачановым (7:6 (7:4), 6:2) в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

«Боевой поединок двух друзей, в котором Андрей сегодня оказался сильнее, лучше провел тай-брейк в первом сете и уверенно довел игру до победы во втором. Были ли у Хачанова шансы против Рублева? Шансы всегда есть у всех, каждая игра уникальна», — сказал Селиваненко корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

В 1/4 финала турнира в Монте-Карло Рублев встретится с немцем Яном Леннардом-Штруффом. Матч состоится в пятницу, 14 апреля. Начало запланировано на 12:00 по московскому времени.