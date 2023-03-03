Селиваненко указал, от чего зависит успех Медведева в матче с Джоковичем

Вице-президент Федерации тенниса России, член совета директоров ITF Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от матча российского теннисиста Даниила Медведева с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в полуфинале турнира в Дубае.

«Когда Джокович в форме и играет в свой теннис, чтобы его победить, нужно действовать на абсолютном максимуме. И Даниил, и Новак знают сильные и слабые стороны как у соперника, так и у себя. Все будет зависеть от мелких нюансов. Если Медведев поймает свою игру, и в нужные моменты на его стороне будет удача, то победа возможна. Понятно, что Джокович — первая ракетка мира. Но теннис не был бы теннисом, если бы все результаты были заранее предопределены рейтингом. А все разговоры про возможную усталость Медведева, играющего третью неделю подряд, заканчиваются после того, как посмотришь, сколько времени на корте проводит Энди Маррэй и как он играет», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Матч между Медведевым и Джоковичем пройдет в пятницу, 3 марта. В другом полуфинальном матче встретятся действующий победитель турнира в Дубае россиянин Андрей Рублев и представитель Германии Александр Зверев.