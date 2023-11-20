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Сегодня, 11:01

Семь игроков из России завершили сезон в топ-100 рейтинга АТР

Алина Савинова
Даниил Медведев и Андрей Рублев.
Фото Reuters
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) представила обновленную версию рейтинга в одиночном разряде по итогам сезона.

В топ-100 лучших игроков вошли семь россиян. Наилучшая позиция у Даниила Медведева — 3-е место. Андрей Рублев расположился на пятой строчке, Карен Хачанов — на 15-й, Аслан Карацев — на 35-й. У Романа Сафиуллина 39-я позиция, у Александра Шевченко — 49-я. Павел Котов — 67-й. Для трех последних представителей России это наивысшая позиция в рейтинге за карьеру.

Мировую классификацию возглавляет сербский теннисист Новак Джокович, который стал лидером по количеству сезонов, завершенных в качестве первой ракетки мира — 8. На первой строчке рейтинга АТР серб провел 400 недель.

Рейтинг АТР, 20 ноября 2023 года
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11245
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8855
3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 7600
4 (4). Янник Синнер (Италия) — 6490
5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 4805
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4235
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3985
8 (8). Хольгер Руне (Дания) — 3660
9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3245
10 (10). Тэйлор Фриц (США) — 3100
...15 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2520
...35 (35). Аслан Карацев (Россия) — 1193
...39 (39). Роман Сафиуллин (Россия) — 1122
...49 (49). Александр Шевченко (Россия) — 947
...67 (68). Павел Котов (Россия) — 791
Теннис
Александр Шевченко
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Новак Джокович
Павел Котов
Роман Сафиуллин
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