Семь игроков из России завершили сезон в топ-100 рейтинга АТР

Сегодня, 11:01
Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) представила обновленную версию рейтинга в одиночном разряде по итогам сезона.
В топ-100 лучших игроков вошли семь россиян. Наилучшая позиция у Даниила Медведева — 3-е место. Андрей Рублев расположился на пятой строчке, Карен Хачанов — на 15-й, Аслан Карацев — на 35-й. У Романа Сафиуллина 39-я позиция, у Александра Шевченко — 49-я. Павел Котов — 67-й. Для трех последних представителей России это наивысшая позиция в рейтинге за карьеру.
Мировую классификацию возглавляет сербский теннисист Новак Джокович, который стал лидером по количеству сезонов, завершенных в качестве первой ракетки мира — 8. На первой строчке рейтинга АТР серб провел 400 недель.