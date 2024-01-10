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Сегодня, 04:46

Шевченко проиграл О`Коннеллу на турнире в Аделаиде

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский теннисист Александр Шевченко потерпел поражение во втором круге турнира в Аделаиде. В двух сетах он проиграл австралийцу Кристоферу О`Коннеллу — 3:6, 1:6.

Матч продолжался 1 час и 1 минуту. 23-летний россиянин трижды подал навылет и допустил одну двойную ошибку. На счету 29-летнего О'Конелла 12 подач навылет, 1 двойная ошибка и 4 из 8 реализованных брейк-пойнтов.

Следующим соперником австралийского теннисиста будет победитель матча Лоренцо Сонего — Себастьян Корда.

Аделаида (Австралия)

Турнир ATP Adelaide International

Призовой фонд 661 585 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кристофер О`Коннелл (Австралия, WC) — Александр Шевченко (Россия) — 6:3, 6:1

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/adelaide/2024/
Теннис
Александр Шевченко
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