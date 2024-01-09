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Сегодня, 18:11

WTA и ATP объявили о новых правилах составления расписания матчей

Ана Горшкова
Корреспондент
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WTA и ATP совместно разработали новые правила составления расписания матчей, чтобы сократить количество поздних матчей в турах, сообщают пресс-службы ассоциаций.

В заявлении говорится, что с января 2024 года можно будет проводить не более пяти матчей в день на каждом корте (с началом в 11 утра), из них три матча — в дневную сессию и два матча — в вечернюю сессию. Ни один матч не должен проводиться после 11 часов вечера, если это не одобрено супервайзером WTA/ATP по согласованию с руководством.

Также вечерние сессии должны начинаться не позднее 19:30, рекомендуемое время — 18:30. В некоторых случаях турнир может запросить исключение из правил в связи с местными культурными традициями, погодными условиями или другими обстоятельствами. Новые правила составления расписания будут введены в рамках годичного эксперимента в 2024 году, после чего будет проведен дальнейший анализ.

Также WTA и ATP проводят стратегический обзор теннисных мячей, целью которого является повышение качества и стабильности мячей во время турниров, начиная с 2025 года. На данный момент каждый отдельный турнир может самостоятельно определять поставщика или спонсора мячей, что приводит к расхождению качества мячей.

Теперь планируется перейти к более последовательному и централизованному подходу со стороны WTA и ATP. Цель состоит в том, чтобы обеспечить большее единообразие мячей в турнирах для игроков и ужесточить требования к сертификации, не оказывая при этом негативного влияния на доходы турниров.

Источник: WTA
Теннис
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