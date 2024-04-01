Синнер впервые в карьере поднялся на второе место в рейтинге АТР

Итальянский теннисист Янник Синнер поднялся на второе место в рейтинге АТР, обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

В финале «мастерса» в Майами Синнер обыграл болгарина Григора Димитрова (6:3, 6:1). 22-летний итальянец впервые в карьере занял второе место в рейтинге ATP. На третью строчку сместился испанец Карлос Алькарас.

Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев сохранили свои позиции в рейтинге — 4-я и 6-я строчки соответственно.

В топ-10 впервые с 2018 года вернулся Димитров. Он занял девятую строчку. Первой ракеткой мира остался серб Новак Джокович.

Российский теннисист Карен Хачанов опустился с 16-й строчки на 17-ю. Роман Сафиуллин стал 40-м, Аслан Карацев — 44-м, а Павел Котов — 68-м.

Рейтинг АТР от 1 апреля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9725 очков

2 (3). Янник Синнер (Италия) — 8710

3 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8645

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 7165

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5415

6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4890

7 (7). Хольгер Руне (Дания) — 3795

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3615

9 (12). Григор Димитров (Болгария) — 3540

10 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3425...

17 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2005

40 (39). Роман Сафиуллин (Россия) — 1089

44 (41). Аслан Карацев (Россия) — 1073

68 (67). Павел Котов (Россия) — 807.