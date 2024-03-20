Рублев сыграет с Махачем во втором круге «мастерса» в Майами

20 марта, 22:17
Определился соперник россиянина Андрея Рублева на турнире серии ATP 1000 в Майами (США).
Чех Томаш Махач обыграл американца Дарвина Бланча со счетом 6:4, 6:2.
Матч продолжался 1 час 21 минуту. Махач сделал за игру 3 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов.
Махач и Рублев ни разу не играли между собой.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Томаш Махач (Чехия) — Дарвин Бланч (США, WC) — 6:4, 6:2
Флавио Коболли (Италия) — Есихито Нисиока (Япония, LL) — 1:6, 6:1, 6:4
Кристофер О`Коннелл (Австралия) — Вит Копршива (Чехия, Q) — 6:2, 6:4
Джек Дрейпер (Великобритания) — Таро Даниэль (Япония) — 6:3, 6:2
Денис Шаповалов (Канада) — Лучано Дардери (Италия) — 6:3, 6:7 (3:7), 6:4