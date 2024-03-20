Рублев сыграет с Махачем во втором круге «мастерса» в Майами

Определился соперник россиянина Андрея Рублева на турнире серии ATP 1000 в Майами (США).

Чех Томаш Махач обыграл американца Дарвина Бланча со счетом 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час 21 минуту. Махач сделал за игру 3 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов.

Махач и Рублев ни разу не играли между собой.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Томаш Махач (Чехия) — Дарвин Бланч (США, WC) — 6:4, 6:2

Флавио Коболли (Италия) — Есихито Нисиока (Япония, LL) — 1:6, 6:1, 6:4

Кристофер О`Коннелл (Австралия) — Вит Копршива (Чехия, Q) — 6:2, 6:4

Джек Дрейпер (Великобритания) — Таро Даниэль (Япония) — 6:3, 6:2

Денис Шаповалов (Канада) — Лучано Дардери (Италия) — 6:3, 6:7 (3:7), 6:4