Селиваненко — о выходе Рублева в финал «мастерса»: «Он снова стал получать удовольствие от тенниса»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал «СЭ» выход Андрея Рублева в финал турнира ATP 1000 в Мадриде.

В пятницу, 3 мая, Рублев победил американца Тэйлора Фритца (6:4, 6:3) в полуфинале турнира.

«Андрей проводит великолепный турнир в Мадриде как по результату, так и по уровню игры. Видно, что он снова стал получать от тенниса удовольствие», — сказал Селиваненко «СЭ».

В финале Рублев встретится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Иржи Легечка (Чехия).