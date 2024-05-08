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Сегодня, 17:00

Стефанос Циципас: «Советское воспитание позволило мне стать более зрелой личностью»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Стефанос Циципас.
Фото AFP
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Один из сильнейших теннисистов мира Стефанос Циципас в разговоре с обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером объяснил свои теплые слова о выходцах из СССР. Мать греческого спортсмена Юлия Сальникова родилась в Советском Союзе, но затем перебралась за рубеж по работе и вышла там замуж за греческого тренера Апостолоса Циципаса.

— Расскажите о роли вашей мамы Юлии Сальниковой в том, что вы стали элитным теннисистом мирового уровня. Чему она вас научила?

— Дисциплине, трудолюбию, уважению к любому сопернику, с которым встречаюсь на корте. Также она очень сильно повлияла на то, чтобы я всегда оставался скромным и не думал о себе слишком много. Мама однозначно дала очень многое для моего воспитания.

Я и в детстве был довольно стеснительным, и сейчас в какой-то мере таким остаюсь — хотя теперь с этим все стало намного лучше, чем прежде. Я всегда был очень сдержанным человеком, не выпячивал наружу то, что чувствую. У меня никогда не было много друзей, мне всегда было комфортно с самим собой, внутри моей собственной кожи. Думаю, что все эти качества во мне от мамы.

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Мы очень близки с родителями и хорошо проводим время вместе, хоть я уже давно не ребенок. У нас прекрасные отношения, стараюсь общаться с ними каждый день. Правда, пару лет назад был момент, когда я от них немножко устал, ха-ха. Но сейчас снова понимаю, как они меня любят и поддерживают, и очень ценю это. Они хотят быть со мной, помогать мне и побеждать со мной в каждом матче и каждый день.

— Однажды на вопрос журналиста: «Почему у многих сильных теннисистов корни из бывшего Советского Союза?» вы ответили так: «Наверное, дело в дисциплине. Кто я такой, чтобы знать, что происходило в СССР? Но эти люди прошли тяжелые испытания. Я вижу это по своей маме. Они сильные, дисциплинированные и готовы идти на жертвы ради достижения своих желаний. У меня это с детства было частью воспитания».

— Да, это напрямую касается моей мамы. Благодаря всему этому она сделала меня ментально более сильным человеком и, наверное, более сильным спортсменом. Такое воспитание позволило мне, как мне кажется, стать более зрелой личностью, чем многие мои соперники и люди моего поколения.

Теннис
Стефанос Циципас
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