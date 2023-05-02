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Сегодня, 17:15

Тарпищев назвал матч Хачанова и Рублева зарубой, в которой у каждого были свои козыри

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что россиянин Карен Хачанов хорошо подавал в матче четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Мадриде против соотечественника Андрея Рублева, это стало залогом его победы.

«Заруба была, в которой у каждого свои козыри. Карен, если держит подачу, а он здорово подавал, имеет позиционное преимущество. Сложилось в его пользу, хотя матч мог закончиться и в пользу Андрея», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Хачанов во вторник победил Рублева со счетом 7:6 (10:8), 6:4.

В четвертьфинале россиянин сыграет с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом (1-й номер посева) и представителем Германии Александром Зверевым (13).

Источник: https://tass.ru/sport/17659369
Теннис
Андрей Рублев
Карен Хачанов
Шамиль Тарпищев
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