Тарпищев назвал матч Хачанова и Рублева зарубой, в которой у каждого были свои козыри

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что россиянин Карен Хачанов хорошо подавал в матче четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Мадриде против соотечественника Андрея Рублева, это стало залогом его победы.

«Заруба была, в которой у каждого свои козыри. Карен, если держит подачу, а он здорово подавал, имеет позиционное преимущество. Сложилось в его пользу, хотя матч мог закончиться и в пользу Андрея», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Хачанов во вторник победил Рублева со счетом 7:6 (10:8), 6:4.

В четвертьфинале россиянин сыграет с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом (1-й номер посева) и представителем Германии Александром Зверевым (13).