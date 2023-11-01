Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 16:07

Медведев проиграл Димитрову во втором круге «мастерса» в Париже

Игнат Заздравин
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Российский теннисист Даниил Медведев уступил болгарину Григору Димитрову во втором круге турнира ATP серии «мастерс» в Париже — 3:6, 7:6(7:4), 6:7 (2:7).

Игра продолжалась 2 часа 56 минут. Во втором сете Медведев останавливал матч из-за гула зрителей.

В следующем круге соперником болгарина станет Александр Бублик (Казахстан).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Григор Димитров (Болгария) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2)

Теннис
Григор Димитров
Даниил Медведев
17
52
Читайте также
Железный Майк, Хартли, головорезы из «Витязя». 50 самых важных канадцев в истории нашего хоккея
Златан, Суарес и Салах никогда не попадали в топ-3 «Золотого мяча». Кто еще в этом списке?
Премьер Италии признала отсутствие результатов контрнаступления ВСУ
Премьер Италии заявила о праве Украины на героизацию Бандеры
My?l Polska написала об отчаянном шаге главнокомандующего ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Медведев прервал игру из-за гула болельщиков в Париже
Медведев — Димитров: смотреть трансляцию в прямом эфире (видео)
Алькарас: «Сафиуллин меня нисколько не удивил. Я знал, что он играет на высоком уровне»
Сафиуллин — о победе над Алькарасом: «Мне удалось показать свой лучший теннис»
7 из 7! Сафиуллин прошел Алькараса в Париже, отыгравшись с двух брейков
Джокович: «На самом деле мы с Надалем не друзья»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Маррей назвал матч Медведева и Димитрова одним из лучших в туре

Тарпищев не считает победу Сафиуллина над Алькарасом сенсационной