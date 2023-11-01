Медведев проиграл Димитрову во втором круге «мастерса» в Париже

Сегодня, 16:07
Российский теннисист Даниил Медведев уступил болгарину Григору Димитрову во втором круге турнира ATP серии «мастерс» в Париже — 3:6, 7:6(7:4), 6:7 (2:7).
Игра продолжалась 2 часа 56 минут. Во втором сете Медведев останавливал матч из-за гула зрителей.
В следующем круге соперником болгарина станет Александр Бублик (Казахстан).
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 779 335 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Григор Димитров (Болгария) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2)