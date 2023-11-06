Тарпищев оценил слова Циципаса о том, почему среди топ-теннисистов много игроков с русскими корнями

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил слова греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.

«В словах Циципаса есть правда. Но дело не только в характере, а в том, что в СССР были самые лучшие методические материалы по работе со спортсменами. В Советском Союзе правильно воспитывали людей, которые отдавали себя спорту. До сих пор весь мир пользуется материалами наших авторов. Например, НХЛ использует методики Матвеева. Это разве нормально? Это было настолько хорошее воспитание спортсменов, что это передалось следующему поколению спортсменов, которые имеют корни из России. Дело не в национальности, а в подходе к спортивному образованию и воспитанию. Сейчас наша задача — не упускать эти знания и не упускать наши таланты. С таким прошлым мы должны быть первыми во всех видах спорта — это в наших силах», — приводит слова Тарпищева Sport24.

Ранее Циципас предположил, что на успехи теннисистов с русскими корнями повлияло советское воспитание.

В топ-10 рейтинга АТР входят два российский теннисиста Даниил Медведев (третья строчка) и Андрей Рублев (пятая позиция), а также еще один игрок с русскими корнями, помимо Циципаса, — Александр Зверев (девятая строчка). Все они отобрались на Итоговый турнир ATP, который пройдет в Турине с 12 по 19 ноября.